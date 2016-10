Kinowelt 22:05 bis 22:55 Abenteuerserie Camelot: Die Augen der Verstorbenen (Folge 6) Folge: 6 Die Augen der Verstorbenen CDN, GB, IRL, USA 2011 16:9 Merken In der modernisierten Version der Artus-Sage kämpfen im England des 5. Jahrhunderts die machthungrige Morgan und der junge König Arthur um die Vorherrschaft über Camelot. Nach dem Tod von König Uther droht Großbritannien das Chaos. Zauberer Merlin bringt Uthers unbekannten Sohn, den ungestümen Arthur auf den Thron. Doch seine Halbschwester Morgan will die Krone um jeden Preis. Ein brutaler Machtkampf entbrennt. Arthurs einziger Lichtblick auf Schloss Camelot ist die schöne Guinevere. Doch die ist bereits mit seinem treuen Gefolgsmann Leontes verheiratet. Folge 6: Morgan schart weiter das Volk um sich und empfängt Bittsteller. Darunter ist eine Frau, die behauptet, Sibyl habe in dem Kloster, aus dem sie wegen eines Brandes vorgibt geflohen zu sein, selbst Feuer gelegt und damit den Tod der Tochter der Anklägerin verursacht. Für das Urteil muss Morgan eine schwere Entscheidung treffen. Während sich Merlin mit Arthurs Rittern aufmacht, um die Bibliothek von Arthurs Vater zu suchen und nach Camelot zu bringen, erfahren die Männer mehr über Merlins Kräfte und warum er ihnen abgeschworen hat. Arthur begleitet derweil Guinevere auf dem Weg zu ihrem sterbenden Vater und versucht dabei, der Versuchung zu widerstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Fiennes (Merlin) Jamie Campbell Bower (König Arthur) Tamsin Egerton (Guinevere) Peter Mooney (Kay) Philip Winchester (Leontes) Eva Green (Morgan) Clive Standen (Gawain) Originaltitel: Camelot Regie: Stefan Schwartz Drehbuch: Chris Chibnall Kamera: Joel Ransom Musik: Jeff Danna, Mychael Danna Altersempfehlung: ab 16