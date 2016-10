Kinowelt 15:20 bis 16:50 Komödie Fantastic Movie USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vier Waisenkinder erlangen unter fragwürdigen Umständen das Goldene Ticket einer Schokoladenfabrik. Dort angekommen, gelangen sie durch einen Kleiderschrank ins Königland von Gnarnia (mit stummem G). Dort versucht die skrupellose White Bitch, die Macht an sich zu reißen, was die vier Kids mit allen Mitteln verhindern müssen. Auf der Suche nach Hilfe treffen sie die schrägsten Typen, darunter den Langzeitstudenten Harry Plotter und Piratenkapitän Jack Swallows, der ein akutes Alkoholproblem zu haben scheint. Unterstützung finden sie schließlich bei einem notgeilen Mensch-Löwen, der eine Armee gegen die Hexe rüstet. Nach romantischen Komödien und Horrorfilmen nehmen Friedberg und Seltzer nun Hollywoods heiligste Kuh ins Visier: die teuren Fantasy-Blockbuster! Ob "Die Chroniken von Narnia", "Harry Potter", "X-Men" oder "Fluch der Karibik" - alle werden gnadenlos durch den Kakao gezogen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kal Penn (Edward Pervertski) Adam Campbell (Peter Pervertsky) Jennifer Coolidge (Weiße Schlampe) Jayma Mays (Lucy Pervertski) Faune A. Chambers (Susan Pervertsky) Crispin Glover (Willy Wonka) Tony Cox (Bink) Originaltitel: Epic Movie Regie: Jason Friedberg, Aaron Seltzer Drehbuch: Jason Friedberg, Aaron Seltzer Kamera: Shawn Maurer Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 12