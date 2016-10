Kinowelt 10:55 bis 12:25 Melodram Letztes Jahr in Marienbad F, I 1961 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Goldener Löwe, Venedig Nominiert für einen Oscar® In einem prunkvollen Barockschloss treffen ein Mann und eine Frau zusammen - angeblich nicht zum ersten Mal. Der Mann beteuert, dass die beiden sich ein Jahr zuvor dort verabredet hätten, um gemeinsam ein neues Leben zu beginnen. Die Frau scheint jedoch jegliche Erinnerungen daran verloren zu haben. Er versucht, sie an ihre Affäre zu erinnern und an all die Momente, die sie miteinander verlebt haben. Zunächst scheint es erfolglos, doch irgendwann kommen der Frau Zweifel. Verbindet sie mit diesem mysteriösen Mann tatsächlich eine gemeinsame Vergangenheit? Inspiriert vom Nouveau Roman verwebt Alain Resnais kunstvoll die Zeit- und Realitätsebenen zu doppeldeutigen, labyrinthartigen Szenerien von faszinierender Bildkraft - das Schlüsselwerk des französischen Films nach einem Drehbuch des Schriftstellers und Filmemachers Alain Robbe-Grillet. "Ein Spiegelkabinett der unendlichen Wiederholungen und zugleich ein Bild der Sehnsucht nach jenem Glückspunkt, der vor allem Wissen lag." (Quelle: tagesspiegel.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Delphine Seyrig (A/ Frau) Giorgio Albertazzi (X/ Mann) Sacha Pitoëff (M/ Spieler) Françoise Bertin (Hotelangestellte) Luce Garcia-Ville (Ein Zeichen aus dem Hotel) Héléna Kornel (Ein Zeichen aus dem Hotel) Françoise Spira (Hotelangestellte) Originaltitel: L'année dernière à Marienbad Regie: Alain Resnais Drehbuch: Alain Robbe-Grillet Kamera: Sacha Vierny Musik: Francis Seyrig Altersempfehlung: ab 16