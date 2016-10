ATV 01:40 bis 02:35 Krimiserie Criminal Minds Freundschaftsdienst USA 2009 Stereo Merken In New Jersey wurden zwei Kinder nachts aus ihren Zimmern entführt und ermordet. Als die BAU eingeschaltet wird, ist bereits ein weiteres Kind, Kyle Murphy, verschwunden. Die Ermittlungen vor Ort leitet Bill Lancaster, der mit Kyles Vater befreundet ist. Hotch hat deswegen Bedenken, doch Bill weigert sich, den Fall abzugeben. Dem BAU-Team gelingt es schnell, einen Verdächtigen zu verhaften, der auch gesteht, sich aber in Bezug auf Kyle in Widersprüche verwickelt. Als Kyles Leiche entdeckt wird, steht endgültig fest, dass er von jemand anders ermordet wurde. Alles deutet darauf hin, dass der Täter eine Beziehung zu Kyle hatte. Daher überprüfen die Profiler nun Kyles Familie und Bill Lancaster?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Paget Brewster (Emily Prentiss) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Erica Messer, Debra J. Fisher Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16