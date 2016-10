ATV 23:50 bis 00:50 Actionserie Arrow Vertrauenssache USA 2016 Stereo Merken Diggle und Lyla werden nach einem romantischen Date von einem ehemaligen A.R.G.U.S.-Kollegen überrascht, der eine rätselhafte Botschaft für Lyla hat. Doch noch während er diese überbringen kann, wird er von Vermummten angegriffen und verschleppt - und wenig später getötet aufgefunden. Lyla und Diggle berichten Amanda Waller, der Leiterin von A.R.G.U.S., von dem Vorfall, die den beiden daraufhin heimlich einen Flashdrive übergibt. Auf diesem befinden sich Informationen über die geheime Mission 'Shadowspire', an der der getötete A.R.G.U.S.-Agent gearbeitet hatte. Diggle wendet sich erneut an seinen Bruder Andy, der in seiner Vergangenheit beim Militär bereits Erfahrungen mit "Shadowspire" gemacht hatte. Gemeinsam stoßen die Diggle-Brüder auf eine paramilitärische Organisation, mit der sie in ihrer Vergangenheit bereits zu tun hatten - und die es nun auf A.R.G.U.S. abgesehen hat. Währenddessen muss Felicity sich mit dem Gedanken anfreunden, dass sie vermutlich nie wieder wird laufen können. Mit angeknackstem Selbstwertgefühl erholt sie sich lieber zu Hause, anstatt dem Arrow-Team bei der A.R.G.U.S.-Mission zu unterstützen. Angeregt von den starken Schmerzmitteln, begegnet sie hierbei einer alten Bekannten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen/Speedy) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Charlotte Brändström Drehbuch: Brian Ford Sullivan, Emilio Ortega Aldrich Musik: Blake Neely