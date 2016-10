ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Gotham Die Nacht der Nächte USA 2015 2016-10-08 02:35 Stereo Merken Jim Gordon will Theo Galavans Pläne schnellstmöglich vereiteln. Doch der Schurke ist ihm einen Schritt voraus, denn die von ihm manipulierte Barbara Kean lockt Gordon in eine Falle. Edward Nygma möchte derweil die Leiche von Miss Kringle im Wald vergraben. Dabei trifft er auf Penguin, der sich versteckt hat und ihn um Hilfe bittet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Erin Richards (Barbara Kean) Cory Michael Smith (Edward Nygma) James Frain (Theo Galavan) Originaltitel: Gotham Regie: Jeffrey Hunt Drehbuch: Jim Barnes Kamera: Christopher Norr Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 16