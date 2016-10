ATV 13:05 bis 14:00 Actionserie Longmire Problemkind USA 2014 Stereo Merken Nach Henrys Verhaftung sieht er sich mit der schwierigen Situation im Gefängnis konfrontiert. Malachi Strand, der inzwischen inhaftierte korrupte Polizeichef der Cheyenne, übt mithilfe seiner Kontakte Druck auf Henry aus. Während Cady versucht dem Freund ihres Vaters als Rechtsexpertin beizustehen, ist Walt mit einem neuen Fall beschäftigt: Eine Teenagerin russischer Abstammung wurde tot aufgefunden. Wurde es dem Mädchen zum Verhängnis, dass sie per Anhalter durch Wyoming gefahren ist? Oder hat sie das schwierige Verhältnis zu ihren Adoptiveltern und ihre Zeit in einer Besserungsanstalt für Jugendliche eingeholt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Taylor (Sheriff Walt Longmire) Katee Sackhoff (Victoria "Vic" Moretti) Lou Diamond Phillips (Henry Standing Bear) Bailey Chase (Branch Connally) Cassidy Freeman (Cady Longmire) Adam Bartley (The Ferg) Graham Greene (Malachi Strand) Originaltitel: Longmire Regie: J. Michael Muro Drehbuch: Tony Tost Kamera: Todd Dos Reis Musik: David Shephard