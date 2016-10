ATV 09:45 bis 10:30 SciFi-Serie Tomorrow People Die Bombe im Kopf USA 2013 Stereo Merken Julian kehrt zurück, um sich an Cara zu rächen. Aus diesem Grund ist er sogar bereit, sich auf einen Deal mit Ultra einzulassen. Er verspricht das Versteck der Tomorrow People aufzuspüren und dann ein Ultra-Killerteam dorthin zu führen. Jedikiah lässt Julian jedoch eine Minibombe in die Nase implantieren, um ihn zum Einhalten des Deals zu zwingen. Julian bleiben 18 Stunden, um Ultra die Position des Verstecks mitzuteilen, sonst würde der Sprengsatz explodieren. Charlotte verlässt indessen das Versteck, um John zu suchen. Als Julian sie entführt, damit sie ihn zu Cara führt, setzt John alles daran, Charlotte zu befreien. Doch Julian ist mit Ultra schon unterwegs zu dem Versteck?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Madeleine Arthur (Charlotte Taylor) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Steven A. Adelson Drehbuch: Phil Klemmer, Ray Utarnachitt Kamera: Dermott Downs Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12