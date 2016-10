ATV 2 14:10 bis 19:00 Oper Die Meistersinger von Nürnberg 2014 Stereo Merken Oper von Richard Wagner in einer Aufführung der Metropolitan Opera New York aus dem Jahr 2014. Dirigent: James Levine. In den Hauptrollen: Johan Botha, Annette Dasch, Michael Volle, u.a. Anlässlich des Todes des Startenors Johan Botha zeigt ATV2 zum Auftakt der Opernsaison Richard Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" als Österreich-Premiere!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Meistersinger von Nürnberg

