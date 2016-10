ATV 2 15:40 bis 16:40 SciFi-Serie Sanctuary - Wächter der Kreaturen Blackout CDN, USA 2011 2016-10-09 13:10 Stereo Merken Als Dr. Magnus nach ein paar Tagen Urlaub wieder ins Sanctuary zurückkehrt, ist sie wie vom Blitz getroffen: Alle Abnormals sind spurlos verschwunden und die Räumlichkeiten wurden total verwüstet. Als wären das nicht schon genug Probleme, steht auch noch eine UN-Sicherheitsinspektion kurz bevor. Helen sucht verzweifelt nach Antworten, doch als sie den verletzten Henry findet, spitzt sich die Situation dramatisch zu er kann sich an nichts erinnern?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Helen Magnus) Robin Dunne (Dr. Will Zimmerman) Christopher Heyerdahl (Bigfoot) Ryan Robbins (Henry Foss) Agam Darshi (Kate Freelander) Françoise Yip (Dr. Lillian Lee) Originaltitel: Sanctuary Regie: Andy Mikita Drehbuch: James Thorpe Kamera: Gordon Verheul Altersempfehlung: ab 16