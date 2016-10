ATV 2 13:50 bis 14:45 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Gelöste Fesseln CDN, USA 2008 2016-10-08 02:30 Stereo Merken Auf einer Erkundungsmission mit Teyla wird Ronon plötzlich von seinem ehemaligen Freund Tyre gekidnappt. Tyre, der einen sehr verwirrten Eindruck macht, leidet unter Entzugserscheinungen, weil er ein Wraith-Enzym nicht mehr bekommt. Um seine nächste Dosis zu erhalten, ist er gewillt, Ronon den Wraith auszuliefern. Die anderen Teammitglieder haben mittlerweile mit der Suchaktion begonnen. Sie kontaktieren einen anderen Sateder, der ihnen verrät, wo sich Tyre aufhält. Es dauert nicht lange, bis sie ihn finden doch von Ronon fehlt weiterhin jede Spur?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Momoa (Ronon Dex) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Kavan Smith (Major Evan Lorne) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Kenneth J. Girotti Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12