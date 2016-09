NDR 12:10 bis 12:55 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 591 Sirenengesang D 2013 Untertitel HDTV Live TV Merken Cornelia Voss bringt ihren Mann Wolfgang in die Sachsenklinik. Er leidet seit Längerem unter diffusen Stresssymptomen. Wolfgang macht seine Frau dafür verantwortlich, die nach der Erziehung der Kinder Betriebswirtschaft studiert hat und vor einem halben Jahr in Wolfgangs Knopfmanufaktur eingestiegen ist. Während Cornelia betriebswirtschaftlich denkt, besteht Wolfgang auf die Exklusivität seiner Knöpfe. Dr. Philipp Brentano kann keine klare Diagnose stellen. Sein Zustand verschlechtert sich immer weiter. Als er dann auch noch erfährt, dass Cornelia im Alleingang eine Betriebsanalyse in Auftrag gegeben hat und einen Großkunden akquiriert, erleidet er einen Herzinfarkt. Der Verkauf von Professor Simonis Buch läuft so hervorragend, dass seine Verlegerin Anke Behrends kurzfristig ein Porträt für ein auflagenstarkes Magazin mit ihm machen möchte. Leider muss dafür ein Wochenendausflug abgebrochen werden. Ingrid zeigt großes Verständnis, doch als sie mitbekommt, dass Anke Behrends gern ein zweites Buch des Professors verlegen möchte und dieser auch noch ernsthaft darüber nachdenkt, reißt ihr der Geduldsfaden. Pfleger Hans-Peter Brenner hat einen Prüfungstermin seines Medizinstudiums verschwitzt und steht nun gewaltig unter Druck. Bis zum nächsten Tag muss er spezielle Nähtechniken beherrschen. Doch keiner der Ärzte hat Zeit, ihm diese beizubringen. Dr. Elena Eichhorn überredet Brenner, sich an Kaminski zu wenden. Mit einem unguten Gefühl und ohne große Hoffnung startet Hans-Peter einen Versuch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Prof. Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Stephan Schwartz (Wolfgang Voß) Anne Kasprik (Cornelia Voß) Claudine Wilde (Anke Behrends) Jutta Kammann (Oberschwester Ingrid Rischke) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Mathias Luther Drehbuch: Maike von Haas Kamera: Frank Buschner, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia