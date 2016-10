NDR Info 08:05 bis 09:00 Sonstiges Mikado am Morgen Käfer mal anders. Eine überraschende Sendung über die Krabbeltiere Merken Käfer sind faszinierende Tiere - das findet die Kinderbuchautorin M. G. Leonard und hat einen spannenden Fantasy-Roman geschrieben, in denen Käfer eine Hauptrolle spielen. Wir sprechen mit ihr darüber - ein Entomologe, ein Insektenforscher, wird uns im Studio noch eine Menge Fakten über Käfer liefern. Und Mikado-Reporterin Ines war in einem Restaurant, in dem Käfer auf der Speisekarten stehen. Igitt? Naja, in einigen Ländern ist es total normal, Insekten zu essen! Außerdem gibt es - wie jeden Sonntag - Witze, eine Guten-Morgen-Geschichte, eine neue Folge "Mikado macht schlau" und reichlich Musik für den Start in den Sonntag. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jessica Schlage