Die Auslandsprogramme auf Kurzwelle waren der internationale Sound des Kalten Krieges: Radio Moskau gegen Voice of America. Deutsche Welle gegen Radio Berlin International. Und dazwischen Radio Schweden. Viele deutschsprachige Programme haben den Kalten Krieg nicht überlebt - unter anderem die legendäre deutsche Redaktion der BBC, bei der ja schon Thomas Mann im Zweiten Weltkrieg "Deutsche Hörer!" über den Ärmelkanal gerufen hat. Jetzt wird auch Radio Schweden eingestellt. Ein melancholischer Blick auf ein altes Stück Radio von Daniel Kaiser.