Diskussion Zeit.Gespräch Intendant der Salzburger Festspiele Markus Hinterhäuser A 2016 2016-10-09 Markus Hinterhäuser, so sagte er einmal über sich, sieht sich als Navigator, der sein Publikum durch musikalischen Landschaften führt. Wie er das macht geschieht nicht absichtslos. Er vermittelt Kunst als Ausdruck einer Welthaltung. Welthaltung meint die Art und Weise, wie Menschen ihr Leben führen, und welchen Raum und Stellenwert darin Kunst und Kultur einnehmen. Wie hat Markus Hinterhäuser zur Musik gefunden, was hat ihn, den erfolgreichen Pianisten dazu veranlasst, im Kulturmanagement Fuß zu fassen. Und hat für den neuen Intendanten der Salzburger Festspiele der Satz des Komponisten Hans Werner Henze nach wie vor Gültigkeit, der einmal meinte, Kunst habe eine subversive Rolle in der Gesellschaft zu spielen? Gäste: Markus Hinterhäuser (Intendant der Salzburger Festspiele)