Sky Bundesliga 21:35 bis 23:35 Fußball Fußball: 2. Bundesliga FC St. Pauli - 1860 München, 6. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Bei Hamburger Schmuddelwetter in Karlsruhe kam St. Pauli trotz teils drückender Überlegenheit nicht über ein 1:1 hinaus. "Wir hatten vier, fünf Hochkaräter und müssen uns fragen, warum wir dieses Spiel nicht gewonnen haben", haderte Pauli-Sportchef Thomas Meggle. Trainer Ewald Lienen äußerte sich ähnlich, erkannte aber "einen leichten Aufwärtstrend. An die Leistung müssen wir gegen 1860 anknüpfen". Die Münchner "Löwen" erwischte es ausgerechnet am Abend vor dem Wiesn-Anstich zum ersten Mal in dieser Saison in der Arena. 1:2 verloren die "Blauen" gegen Union. Entsprechend die Laune: "Es kotzt mich an, dass trotz der vielen Chancen kein Ball reingega