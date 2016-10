Sky Bundesliga 14:15 bis 16:15 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg - 1860 München, 4. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der "Club" steht bei der 43. Auflage des fränkisch-bayerischen Derbys gegen 1860 München gewaltig unter Druck. Nach dem 1:6-Debakel in Braunschweig erwartet die Fangemeinde Wiedergutmachung. "Jeder weiß, dass er scheiße gespielt hat", kommentierte Trainer Alois Schwartz die Klatsche, "man kann nicht einfach zum Alltag übergehen. Wir werden jetzt am freien Tag trainieren." Und Stoßstürmer Guido Burgstaller fordert: "Wir müssen uns gegen 1860 anders präsentieren." Passabel zeigte sich der TSV bei der Nullnummer in Karlsruhe. "Wir haben vier Punkte in der Liga und sind im Pokal weiter", so Kapitän Stefan Aigner, "ich bin mit dem Auftakt zufried In Google-Kalender eintragen Bildergalerie