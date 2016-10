Sky Bundesliga 11:30 bis 13:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf, 3. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In der Liga läuft der FCK mit einem Punkt und 1:5 Toren aus zwei Partien der Musik hinterher und im DFB-Pokal setzte es eine 3:4-Schlappe nach Verlängerung gegen den Drittligisten Halle. "Ein Scheiß-Start", kommentierte Linksaußen Marcel Gaus den Saisonauftakt. Die Achillesferse des FCK: die löchrige Abwehr. "Dieses Problem wollen wir durch neue Spieler lösen", kündigte Sportdirektor Uwe Stöver an. Eitel Sonnenschein herrscht hingegen in Düsseldorf. Mit vier Punkten aus zwei Partien ist die Fortuna voll im Soll und im Pokal feierte die Funkel-Truppe ein ungefährdetes 3:0 in Rostock. Weiterer Grund zur Freude: Stürmer Rouwen Hennings wurde für ein Jahr von Burnley ausgeliehen. Kom In Google-Kalender eintragen Bildergalerie