Sky Bundesliga 08:45 bis 10:45 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Union Berlin - Dynamo Dresden, 2. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Viel Aufwand, wenig Ertrag - mindestens auf Augenhöhe begegnete Union zum Saisonstart dem VfL Bochum. Dass es am Ende eine 1:2-Niederlage setzte, lag an der schwachen Chancenverwertung und einem katastrophalen Fehler von Torwart Jakob Busk. "Eine absolut unnötige Niederlage", ärgerte sich Kapitän Felix Kroos, "wir haben sie vorne nicht gemacht, dafür hinten zwei Dumme reinbekommen." Gegen den alten Ostrivalen aus Dresden ist nun Wiedergutmachung angesagt. "Ein ganz besonderes Spiel", weiß Stürmer Steven Skrzybski, der seit 2000 für die "Eisernen" kickt. Gut kickte Dynamo gegen den Aufstiegskandidaten Nürnberg und feierte mit einem Last-Minute-Tor von Pascal Testr