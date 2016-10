Bayern 4 00:05 bis 02:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (I) 2016-10-09 00:05 Merken <bk>Gioacchino Rossini: Streichersonate Nr. 2 A-Dur (Thüringisches Kammerorchester Weimar, Leitung: Martin Hoff)<ek><bk>Edward Elgar: Variations on an original theme op. 36 (Elfrun Gabriel, Klavier)<ek><bk>Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 87 A-Dur (MDR-Sinfonieorchester, Leitung: Bruno Weil)<ek><bk>Johannes Brahms: Violinkonzert D-Dur op. 77 (Isabelle van Keulen, Violine; MDR-Sinfonieorchester, Leitung: Dennis Russell Davies)<ek>. In Google-Kalender eintragen