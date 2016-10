Bayern 4 19:00 bis 21:20 Oper Camille Saint-Saëns: "Proserpine" Drame lyrique in vier Akten. In französischer Sprache Live Merken Wer kennt und schätzt nicht die sehnsüchtige und dennoch von großer innerer Ruhe getragene Melodie, die im "Karneval der Tiere" dem Schwan zugeordnet ist? Der Komponist Camille Saint-Saëns hat auch in der Oper "Samson et Dalila" eine magische Tonfolge für die Ewigkeit fixiert - sobald eine Frau ihre Verführungskünste spielen lässt! Was es nun aber mit "Proserpine" auf sich hat, einem vergessenen Drame lyrique Saint-Saëns', zeigt sich beim Münchner Rundfunkorchester im 1.Sonntagskonzert der Saison 2016/17: Ulf Schirmer präsentiert die Rarität zu Beginn seiner letzten Spielzeit als Chef des Klangkörpers im Prinzregententheater. Wie bei früheren Kooperationen mit der venezianischen Stiftung Palazzetto Bru Zane ist die herausragende französische Mezzosopranistin Véronique Gens mit von der Partie. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Véronique Gens (Proserpine), Marie-Adeline Henry (Angiola), Frédéric Antoun (Sabatino), Andrew Foster-Williams (Squarocca), Mathias Vidal (Orlando), Jean Teitgen (Renzo), Flemish Radio Choir, Ulf Schirmer (Leitung)