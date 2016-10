Mitten im tiefsten Bayern lebt der Räuber Hotzenplotz und geht seinem Gewerbe nach. Als er eines Tages eine Kaffeemühle stiehlt, ruft er den Wachtmeister Dimpfelmoser auf den Plan. Doch dieser resigniert, weshalb Kasperl, Enkel der Besitzerin der Kaffeemühle beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Gemeinsam mit seinem besten Freund Seppel nimmt er die Fährte vom Räuber Hotzenplotz auf. Und tatsächlich gelingt es ihnen, die Räuberhöhle ausfindig zu machen - doch Hotzenplotz ist gerissen und nimmt die beiden Freunde gefangen. Doch damit fängt der ganzen Schlamassel erst richtig an... In Google-Kalender eintragen