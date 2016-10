DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Musikfeuilleton Beschwörungen. Die Musik der Komponistengruppe Jeune France Merken "Man mag sie, diese vier kleinen spirituellen Brüder. Man mag sie, da sie heftig und nachdrücklich sagen, was sie zu sagen haben", schrieb ein französischer Kritiker über Jeune France. Unter diesem Namen trat 1936 erstmals eine Gruppe junger Komponisten an die Öffentlichkeit: Jeune France nennt sich der Kreis um Olivier Messiaen mit den Mitgliedern Yves Baudrier, André Jolivet und Daniel Lesur. In ihrem Programm lehnten die vier fast alles ab, was Frankreich an moderner Musik in den letzten Generationen davor hervorgebracht hatte. Die Freunde vereinte der Wunsch nach einer neuen lebendigen Kunst, die der Musik ihr ursprüngliches Wesen als magischen Ausdruck der Religiosität menschlicher Gemeinschaften zurückgeben könne. In Google-Kalender eintragen