puls 4 12:30 bis 14:45 Komödie Die rechte und die linke Hand des Teufels I 1970 16:9 20 40 60 80 100 Merken Trinità kommt in einen Ort im Südwesten, wo sein Bruder Bambino Sheriff geworden ist. Bambino will dem mächtigen Rancher Major Harriman Pferde stehlen. Trinità freundet sich mit mormonischen Siedlern an, die von Harrimans Leuten bedroht werden. Harriman heuert mexikanische Banditen an, die von den Brüdern und den Mormonen in einer Faustschlacht besiegt werden. Als der wahre Sheriff eintrifft, will Bambino mit Harrimans Herde davon, aber Trinità hat sie mit Brandzeichen der Mormonen versehen. Die Brüder ziehen weiter. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Terence Hill (Der müde Joe) Bud Spencer (Der Kleine) Steffen Zacharias (Jonathan) Dan Sturkie (Tobias) Gisela Hahn (Sarah) Elena Pedemonte (Judith) Farley Granger (Major Harriman) Originaltitel: Lo chiamavano Trinità... Regie: Enzo Barboni Drehbuch: Enzo Barboni Kamera: Aldo Giordani Musik: Franco Micalizzi Altersempfehlung: ab 12

