Dokusoap Die Putzneurotiker: Einsatz auf dem Land GB 2015 Das prächtige Castle Ellen House wurde vor 200 Jahren erbaut und hatte berühmte Bewohner. Doch diese Zeiten sind vorbei. Sein jetziger Besitzer Michael Keany hat die Fassade zwar renovieren lassen, doch die Räume sind mehr als überholungsbedürftig. Über Jahrzehnte wurde hier weder aufgeräumt noch geputzt - was drastische Spuren hinterlassen hat. Um das Anwesen für die Familie bewohnbar zu machen, braucht Michael dringend Hilfe - und die naht in Gestalt von zwei Hygienefanatikern: Friseurin Gemma hat eine Keimphobie und gibt ein Vermögen für Putzmittel aus. Ihr Begleiter Richard wird beherrscht von Ordnung und kann es nicht ertragen, wenn irgendetwas herumliegt. Originaltitel: Obsessive Compulsive Cleaners: Country House Rescue