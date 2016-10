Deutschlandfunk 21:05 bis 23:00 Sonstiges Konzertdokument der Woche Merken <bk>Johannes Brahms: Sieben Lieder: Bei dir sind meine Gedanken op. 95 Nr. 2, An die Nachtigall op. 46 Nr. 4, Wehe, so willst du mich wieder op. 32 Nr. 5, Die Mainacht op. 43 Nr. 2, Auf dem Kirchhofe op. 105 Nr. 4, Feldeinsamkeit op. 86 Nr. 2, Ständchen op. 106 Nr. 1 <ek><bk>Felix Mendelssohn: Sextett für Klavier, Violine, zwei Violen,Violoncello und Kontrabass D-Dur op. 110 <ek><bk>Olivier Messiaen: "Quatuor pour la fin du temps" für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier (Isabelle Faust, Violine; Anna Rezniak, Violine; Elisabeth Kufferath, Viola; Maya Meron, Viola; Gabriel Schwabe, Violoncello; Gustav Rivinius, Violoncello; Edicson Ruiz, Kontrabass; Lars Vogt, Klavier; Aaron Pilsan, Klavier; Steven Osborne, Klavier; Jean Johnson, Klarinette; Juliane Banse, Sopran) In Google-Kalender eintragen Moderation: Ulrike Gondorf