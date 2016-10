Deutschlandfunk 11:30 bis 13:00 Sonstiges Sonntagsspaziergang Reisenotizen aus Deutschland und der Welt Franz Lerchenmüller: Stadt der weißen Moderne. Spaziergang durch das tschechische Brünn / Julia Eikmann: Laubenbekenntnisse Nr. 14. Luxus Garten / Mireilla und Frank Zirpins: Paradies für Austernliebhaber. Genusstour durch Cancale in der Bretagne / Manfred Schuchmann: Dunkle Kapitel aus Hollands Goldenem Zeitalter. Spurensuche in Middelburg / Susanne von Schenck: Mit Wanderschuhen zur Kunst. Landart im Safiental in den Graubündner Bergen Merken Franz Lerchenmüller: Stadt der weißen Moderne. Spaziergang durch das tschechische Brünn / Julia Eikmann: Laubenbekenntnisse Nr. 14. Luxus Garten / Mireilla und Frank Zirpins: Paradies für Austernliebhaber. Genusstour durch Cancale in der Bretagne / Manfred Schuchmann: Dunkle Kapitel aus Hollands Goldenem Zeitalter. Spurensuche in Middelburg / Susanne von Schenck: Mit Wanderschuhen zur Kunst. Landart im Safiental in den Graubündner Bergen In Google-Kalender eintragen Moderation: Antje Allroggen