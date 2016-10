ORF 1 13:55 bis 14:15 Comedyserie How I Met Your Mother Die Rächerin USA 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Barney scheint eine Pechsträhne zu verfolgen. Schon seit Tagen hat er keinen Erfolg mit seinen erlogenen Aufreißgeschichten. Durch Zufall kommt Barney dahinter, dass eine geheimnisvolle Unbekannte die Frauen seiner Begierde vor ihm warnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) April Bowlby (Meg) Dawn Olivieri (Anna) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Joe Kelly Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

