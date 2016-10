Nick 04:10 bis 04:30 Comedyserie Victorious Jade & Beck USA 2012 Merken Eigentlich lebt Tori Vega das Leben eines ganz normalen Teenagers - bis ihr das Schicksal einen völlig neuen Weg eröffnet: Toris Schwester ist krank und kann deswegen nicht an der anstehenden Talentshow der renommierten Hollywood Arts High School teilnehmen. Daher erhält die ebenfalls talentierte Tori die Möglichkeit, für ihre Schwester anzutreten. Als der Auftritt die Schulleitung derart überzeugt, dass Tori ein Stipendium erhält, steht für sie ein neuer, aufregender aber auch fordernder Lebensabschnitt an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Justice (Tori Vega) Leon Thomas III (Andre Harris) Matt Bennett (Robbie Shapiro) Elizabeth Gillies (Jade West) Ariana Grande (Cat Valentine) Avan Jogia (Beck Oliver) Daniella Monet (Trina Vega) Originaltitel: Victorious Regie: David Kendall Drehbuch: Dan Schneider, Warren Bell, David Malkoff Musik: Michael Corcoran, Jason L. Mattia