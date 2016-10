Nick 02:10 bis 02:35 Comedyserie Clarissa Drohende Normalität USA 1992 Merken Clarissas Lehrer verlangt, sie soll Hauswirtschaftslehre belegt, damit sie etwas normaler wird. Eine Woche lang gibt sich die wahre Clarissa zugunsten der "normalen" auf. Länger kann sie ihren eigentlichen Charakter nicht verleugnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melissa Joan Hart (Clarissa Darling) Jason Zimbler (Ferguson Darling) Elizabeth Hess (Janet Darling) Joe O'Connor (Marshall Darling) Sean O'Neal (Sam Anders) Nancy Youngblut (Mrs. Cheesebrow) Sara Burkhardt (Hillary) Originaltitel: Clarissa Explains It All Regie: Liz Plonka, Chuck Venson, Carl Lauton, Kenneth Frankel, Maureen Thorp Drehbuch: Neena Beber, Mitchell Kriegman