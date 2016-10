ORF 3 23:50 bis 00:45 Dokumentation Hanna Reitsch - Hitlers Fliegerin A 2010 2016-10-11 12:55 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sie war die waghalsigste Testpilotin der Deutschen Luftwaffe während des Zweiten Weltkrieges. Sie wurde zur Heldin ihrer Zeit - ein nützliches Idol der Nationalsozialisten. Sie wollte Adolf Hitler im letzten Moment aus dem Führerbunker in Berlin ausfliegen. Sie stellte Dutzende Weltrekorde im Flugsport auf, wurde von den Amerikanern 1945 verhaftet und später von Präsident John F. Kennedy geehrt. Die unglaubliche Geschichte einer jungen Frau, die mit dem Segelflugzeug Südamerika erkundet, die libysche Wüste überfliegt und mit dem ersten Hubschrauber in der Berliner Sporthalle Kunststücke zeigt. Ein Film von Gerhard Jelinek und Fritz Kalteis In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hanna Reitsch - Hitlers Fliegerin