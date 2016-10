ORF 3 17:50 bis 19:30 Melodram König der Manege A 1954 2016-10-10 12:45 Stereo 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Ein gefeierter Tenor kehrt auf der Höhe seines Ruhms zurück zu den Ursprüngen seiner Karriere in die Zirkusmanege und zu der kleinen Artistin, die er liebt. Zirkuslustspiel mit Schlagern und Opernausschnitten. Schauspieler: Helmut Qualtinger (Mirko), Rudolf Schock, Germaine Damar, Fritz Imhoff, Walter Müller, Hans Richter, Hans Putz, Heinz Co Regie: Ernst Marischka Österreich 1954 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudolf Schock (Fritz) Germaine Damar (Susi Brinkmann) Fritz Imhoff (Moritz Berner) Elma Karlowa (Hertha von Höningshausen) Walter Müller (Heinz) Hans Richter (Heinz) Helmut Qualtinger (Mirko) Originaltitel: König der Manege Regie: Ernst Marischka Drehbuch: Ernst Marischka Kamera: Hans Schneeberger Musik: Anton Profes, Gerhard Winkler