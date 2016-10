Die Verwechslung der Ferienunterkünfte zweier Familien ist der Startschuss zu einem Abenteuerurlaub in malerischer Berglandschaft. Beide Elternpaare kommen einander zu nahe und verlieren dabei den angetrauten Partner aus dem Sinn. Im Gefühlsdurcheinander der Erwachsenen alleingelassen, machen sich ihre Kinder auf in die weite Welt und verirren sich. Die Wiedersehensfreude, als die Ausreißer gesund gefunden werden, überdeckt die Turbulenzen von zuvor und alles scheint eitel Wonne. Aber: Die Idylle trügt. Drehbuch und Regie: Wolfram Paulus In Google-Kalender eintragen