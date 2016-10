ORF 3 06:05 bis 07:00 Diskussion DENK mit KULTUR Ernst Molden und Verena Scheitz A 2016 2016-10-09 12:35 Stereo 16:9 Merken Zwei Gäste, die nicht unterschiedlicher sein könnten: Ernst Molden, nicht wegzudenkende Größe in der österreichischen Liedermacherszene (und ehemaliger Polizeireporter) trifft auf die charmante Moderatorin und Kabarettistin Verena Scheitz. Geredet wird über selbstgeschriebene Weihnachtslieder, die nichts für Kinder sind und über die Liebe zu Dackeln. Wie gewohnt haben die beiden Gäste auch Coverversionen von Lieblingsliedern mitgebracht: Ernst Molden begeistert mit seiner "Schwoazzmarie" und Verena Scheitz gibt den James-Bond-Klassiker "Nobody does it better" zum Besten. Und am Ende? Schenkt der Liedermacher der Moderatorin eine seiner berühmten Ketten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Denk Gäste: Gäste: Ernst Molden (Schriftsteller), Verena Scheitz (Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Kabarettistin) Originaltitel: DENK mit KULTUR