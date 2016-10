Schweiz 1 14:10 bis 15:00 Musik 17. Volksschlager Open air 2016 Ausschnitte vom Heiterenplatz in Zofingen CH 2016 Stereo Merken Bereits zum 17. Mal fand das Heitere Volksschlager Open Air in Zofingen statt. Stars aus der volkstümlichen Schlagermusik, begeisterte Fans und der Heitere-Platz als Kulisse sind die Zutaten für das beliebte Volksschlager Open Air auf dem Zofinger Hausberg. Mit von der Partie waren einmal mehr viele Publikumslieblinge der Szene, darunter Monika Martin, die Amigos, Oesch's die Dritten, Marc Pircher & Band, die Jungen Zillertaler und Bernhard Brink. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Monika Martin, Die Amigos, Oesch's die Dritten, Marc Pircher & Band, Die Jungen Zillertaler, Bernhard Originaltitel: 17. Volksschlager Open air 2016

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 12:00 bis 15:00

Seit 132 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 12:03 bis 15:03

Seit 129 Min. Für immer Liebe

Drama

Sat.1 13:10 bis 15:15

Seit 62 Min. Plötzlich Onkel

Komödie

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 42 Min.