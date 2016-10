Schweiz 2 03:35 bis 05:55 Actionfilm Terminator 2 - Tag der Abrechnung USA, F 1991 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der zum Teenager herangewachsene John Connor (Edward Furlong) hat es nicht einfach. Seine Mutter Sarah (Linda Hamilton) ist seit dem mörderischen Besuch eines Terminator-Cyborgs aus der Zukunft - halb Mensch, halb Maschine - nicht mehr ganz bei Sinnen und deshalb in einer psychiatrischen Anstalt interniert worden. John wächst bei Pflegeeltern (Jenette Goldstein, Xander Berkeley) auf und verbringt die meiste Zeit auf seinem frisierten Motorroller, wenn er nicht gerade Bankomaten knackt. Auf einer solchen Diebestour wird er von einem Terminator (Arnold Schwarzenegger) aufgegriffen, den er selbst, John Connor, in der Zukunft als erwachsenen Rebellenführer zum eigenen Schutz programmiert und in die Gegenwart zurückgeschickt hat. Der Killerroboter der Maschinenarmee lässt auch nicht lange auf sich warten: Das Modell T-1000 (Robert Patrick) ist dem veralteten Terminator-Typus haushoch überlegen, zumal er dank seiner Flüssigmetall-Struktur die Form jedes Objekts annehmen kann. Der Auftrag des guten Terminators ist klar: Erstens gilt es, John Connor zu beschützen. Zweitens muss der Elektroingenieur Miles Dyson (Joe Morton) davon abgehalten werden, den entscheidenden Chip zu entwickeln, den das Computersystem Skynet benötigt, um den Dritten Weltkrieg auszulösen und damit das Ende der Menschheit zu besiegeln. Doch der von Skynet entsandte T-1000 kennt weder Skrupel noch sonst Grenzen, wenn es darum geht, die zukünftige Herrschaft der Maschinen zu sichern. Für John, seine psychisch angeschlagene Mutter und den altmodischen Terminator beginnt ein verzweifelter Kampf. Der Low-Budget-Science-Fiction-Streifen "The Terminator" von 1984 erlangte schon bald Kultstatus und öffnete James Cameron in Hollywood alle Türen. Meisterwerke des futuristischen Genres wie "Aliens" und "The Abyss" waren das Ergebnis. Doch mit "Terminator 2", der spektakulären Fortsetzung seines ersten Hits, avancierte James Cameron zum Erfolgsgaranten der Filmmetropole. Wie kein anderer schaffte es der spätere "Titanic"- und "Avatar"-Regisseur, Arnold Schwarzenegger zu echten schauspielerischen Leistungen zu führen. Bahnbrechend waren nicht zuletzt die Spezialeffekte, die eine neue Ära auf dem Gebiet computergenerierter Tricktechnik einläuteten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Terminator) Linda Hamilton (Sarah Connor) Robert Patrick (T-1000) Edward Furlong (John Connor) Earl Boen (Dr. Silberman) Joe Morton (Miles Dyson) S. Epatha Merkerson (Tarissa Dyson) Originaltitel: Terminator 2: Judgment Day Regie: James Cameron Drehbuch: James Cameron, William Wisher Kamera: Adam Greenberg Musik: Brad Fiedel Altersempfehlung: ab 16