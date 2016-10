Schweiz 2 14:35 bis 16:20 Drama Endless Love USA 2014 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anne und Hugh sind seit Jahrzehnten verheiratet und leben in Reichtum. Gemeinsam tun sie alles für ihre begabte Tochter Jade, die Medizin studiert. Die Idylle beginnt zu Wanken als ausgerechnet die gescheite und schöne Jade sich in David verliebt, den Sohn eines Automechanikers. Jades Eltern, Anne und Hugh, halten das Ganze bloss für einen Sommerflirt. Jade und David hingegen sind davon überzeugt, die wahre, ewige Liebe gefunden zu haben. Die Konflikte zwischen den Jades Eltern - und den ihrer Meinung nach verantwortungslosen Kindern - häufen sich. Doch je mehr Anne und Hugh versuchen ihre Tochter und David auseinanderzubringen, desto stärker entbrennt ihre Leidenschaft füreinander, und desto überzeugter schwören sie sich ewige Treue. Doch dann kommt ein dunkles Geheimnis aus Davids Vergangenheit ans Licht, das die junge Beziehung einer Zerreissprobe unterzieht. Hintergrund und Infos zum Film: "Endless Love" ist das Remake des Films "Endlose Liebe" von Franco Zeffirelli mit Brooke Shields und Martin Hewitt. Der Roman "Endless Love" von Scott Spencer aus dem Jahr 1979 erfährt durch die Neuverfilmung von Shana Feste seine zweite Umsetzung für die grosse Leinwand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex Pettyfer (David Elliot) Gabriella Wilde (Jade Butterfield) Bruce Greenwood (Hugh Butterfield) Joely Richardson (Anne Butterfield) Robert Patrick (Harry Elliot) Rhys Wakefield (Keith Butterfield) Dayo Okeniyi (Mace) Originaltitel: Endless Love Regie: Shana Feste Drehbuch: Shana Feste, Josh Safran Kamera: Andrew Dunn Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 6