Schweiz 2 12:55 bis 14:35 Komödie Russendisko D 2012 Nach dem Buch von Wladimir Kaminer Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wladimir (Matthias Schweighöfer), Mischa (Friedrich Mücke) und Andrej (Christian Friedel), drei jungen Russen mit jüdischen Wurzeln, landen kurz nach dem Mauerfall in Berlin und kommen in einem Ausländerwohnheim im Osten unter. Mit kaum einem Rubel in der Tasche und grossen Träumen im Kopf wollen sie die Stadt erobern, die zu Beginn der 1990er-Jahre vor Kreativität und ungeahnten Möglichkeiten zu explodieren scheint. Andrej, der seit seiner Kindheit an Schwermut leidet, träumt von grossem Reichtum, Mischa von einer gIanzvolIen Karriere als Musiker; nur WIadimir weiss nicht so recht, was er wiIl. Mit dem Verkauf von Dosenbier halten sich die drei fürs Erste über Wasser. Die Probleme fangen an, als sich herausstellt, dass Mischa gar kein Jude ist und seine Aufenthaltsbewilligung nach drei Monaten ausläuft. Um der Ausweisung zu entgehen, muss er untertauchen. In einem Laientanztheater begegnet Wladimir derweil der Tänzerin Olga und verliebt sich Hals über Kopf. Um seinem Freund zu helfen, beschliesst er, ihn mit Olgas bester Freundin zu verkuppeln, damit Mischa an einen deutschen Pass gelangt. Als sein Plan auffliegt, ist Olga zutiefst enttäuscht und will ihn nicht mehr sehen. Den Freunden bleibt nichts anderes übrig, als aus Mischa einen waschechten Juden zu machen, damit er in Berlin bleiben kann. Als Wladimir eines Tages in der Kneipe an der Ecke verlassene Räume entdeckt, beschliessen die drei Freunde, darin eine russische Disko zu veranstalten. Sie wird ein voller Erfolg. Der Film von Oliver Ziegenbalg basiert auf einer Sammlung witziger und selbstironischer Kurzgeschichten mit dem Titel Russendisko, in der der Journalist und Autor Wladimir Kaminer im Jahr 2000 seine eigene Geschichte als russischer Emigrant in Berlin verarbeitet hat. Gleichzeitig initiierte Kaminer gemeinsam mit dem Musiker Yuriy Gurzhi eine Tanzveranstaltung unter demselben Titel. Diese erfreut sich bis heute weit über Berlin hinaus grosser Beliebtheit. So präsentiert der Autor auch in Zürich in regelmässigen Abständen seine Russendisko. In der Hauptrolle als Wladimir ist Matthias Schweighöfer zu sehen: Der inzwischen 34-Jährige, der in der ehemaligen DDR aufwuchs, hat sich in den letzten Jahren zum veritablen Überflieger des deutschen Kinos gemausert. Nach seinem Durchbruch in "Soloalbum" an der Seite von Nora Tschirner und Rollen in Til Schweigers "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" begann Schweighöfer mit eigenen Regiearbeiten das grosse Publikum zu erobern: Seine Filme "What a Man", "Schlussmacher", "Vaterfreuden" und zuletzt "Der Nanny", in denen er jeweils auch die Hauptrolle spielte, feierten alle grosse Erfolge an der deutschen Kinokasse und kamen auch beim Publikum in der Schweiz gut an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Schweighöfer (Wladimir Kaminer) Friedrich Mücke (Mischa) Christian Friedel (Andrej) Peri Baumeister (Olga) Susanne Bormann (Hanna) Rainer Bock (Herr Kaminer) Pheline Roggan (Helena) Originaltitel: Russendisko Regie: Oliver Ziegenbalg Drehbuch: Oliver Ziegenbalg, Wladimir Kaminer Kamera: Tetsuo Nagata Musik: Lars Löhn Altersempfehlung: ab 6

