Anixe HD 06:00 bis 06:30 Dokumentation Super Senses - Tierische Superkräfte Gespür USA 2014 Merken In dieser Folge von "Super Senses - tierische Superkräfte" treten wir in Kontakt mit der Welt wilder Tiere. Und zwar in direkten Kontakt: Denn Tiere verlassen sich genau wie Menschen stark auf ihren Tastsinn, jeden Tag und in jeder Hinsicht. Es gibt es eine feine Linie zwischen Freude und Schmerz, aber den Unterschied zwischen beiden nicht zu kennen, kann absolut tödlich sein... Spezies: Elefant, Trapdoor Spinne, Leopard, Octopus In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Senses