Sport1+ 17:30 bis 19:00 Handball Handball - Die DKB Handball-Bundesliga TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt, 7. Spieltag D Merken Die SG Flensburg-Handewitt möchte nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison nun am Ende in der DKB Handball-Bundesliga bestehen. Trainer Ljubomir Vranjes gilt als Perfektionist und arbeitet unermüdlich daran sein Team noch besser zu machen. Beim TBV Lemgo soll der nächste Schritt zum großen Ziel gelingen, zuletzt siegte Flensburg gegen Lemgo mit 32:20. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball