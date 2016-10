Sport1+ 13:30 bis 16:00 Tennis Tennis Live - ATP World Tour China Open, Peking, Finale Live Merken Wer setzt sich bei China Open in Peking durch? Novak Djokovic hat scheinbar ein Abo auf den Sieg, der Serbe gewann zuletzt viermal in Folge. Auch diesmal ist der Weltranglisten-Erste am Start, doch Rafael Nadal, sein Finalgegner aus dem Vorjahr, hat sich ebenfalls viel vorgenommen. Das Finale des Hartplatz-Turniers dürfte ein Zuschauermagnet sein, zumal das Turnier im Olympic-Green-Tenniszentrum stattfindet, dem Austragungsort des Tennisturniers der Olympischen Spiele von 2008. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

