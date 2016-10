n-tv 00:10 bis 01:00 Dokumentation XXL-Logistik - Hotel der Superlative GB 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Das Marina Bay Sands Hotel in Singapur: 450 Köche arbeiten rund um die Uhr in 43 Küchen. Für die Gäste der 2.500 Zimmer und des hoteleigenen Kasinos werden am Tag unglaubliche 20.000 Essen zubereitet. Bereits die Versorgung der 7.000 Hotelangestellten in den Betriebskantinen ist eine Mammutaufgabe. Die n-tv Dokumentation begleitet Chefkoch Christopher Christie an einem typischen Arbeitstag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mega Food