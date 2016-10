n-tv 22:05 bis 23:00 Dokumentation Unser Universum - Sind wir allein im All? USA 2009 16:9 HDTV Live TV Merken Sind wir allein im Universum? Diese Frage stellen sich Menschen seit Tausenden von Jahren. Einer Antwort scheint man heute näher zu sein als jemals zuvor. Wie die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts dem Thema auf den Grund geht, zeigt die n-tv Dokumentation. Neueste technologische Entwicklungen machen unglaubliche Entdeckungen möglich und bringen die Menschheit auf der Suche nach außerirdischen Lebensformen jeden Tag einen Schritt weiter. Doch mit jeder Antwort kommen neue Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Known Universe Altersempfehlung: ab 12