n-tv 14:05 bis 15:00 Dokumentation Ideen, die die Welt verändern - Auf Leben und Tod GB 2015 2016-10-10 01:10 16:9 HDTV Live TV Merken Nur einigen Erfindungen ist es zu verdanken, dass Leben gerettet werden können. Waren Herztransplantationen lange nur ein Traum, sind sie heute medizinischer Alltag. Und was wären Krankenhäuser ohne Defibrillator? In dieser n-tv Dokumentation geht es um vier Pioniere, deren Erfindungen Leben retten können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sparks Of Invention

