Janina (21) und Tizian (16) sind Vollwaisen. Vor sechs Jahren verstarb ihr Vater Axel an einem plötzlichen Organversagen. 2013 dann ein weiterer Schicksalsschlag: Mutter Claudia stirbt an einer verschleppten Lungenentzündung. Jetzt leben Janina und Tizian im Haus, das ihr Vater vor 17 Jahren selbst gebaut hat, und müssen monatlich die Raten an die Bank für den Kredit in Höhe von 83.000 Euro abbezahlen. Patentante Meike (35) hilft den Jugendlichen, wo sie nur kann. Doch mittlerweile weiß sie auch nicht mehr weiter. Tizian und Janina sitzen auf dem geerbten Trödel der Eltern und müssen diesen so schnell wie möglich verkaufen. Schließlich brauchen sie Geld. Ein eindeutiger Fall für den zweifachen Familienvater und RTL II-Trödelprofi Otto Schulte. Er begibt sich in dem 120 m² großen Haus auf Schatzsuche. Und Tizian und Janina vermuten noch Bargeld inmitten des Chaos, denn ihr Vater hat angeblich Geld versteckt. Doch wo? RTL II-Trödelprofi Otto sucht jeden Zentimeter ab. Findet er etwa einen richtigen Schatz?