Wilhelm Plenkers alias Trompeten-Willi ist Deutschlands größter Schalke-Fan. Das Gelsenkirchener Original hat einen großen Traum: Ein Haus in den Schalke-Farben Blau und Weiß. Nur wenige Fahrtminuten von seiner jetzigen Mietwohnung in Gelsenkirchen wird der Fußball-Verrückte fündig: Für 78.300 Euro steht eine alte Tischlerei mit vier Räumen verteilt auf 160 qm zum Verkauf. Willi schlägt zu und das ohne dass Ehefrau Tanja das Objekt von innen gesehen hat. Die hat volles Vertrauen in das handwerkliche Talent ihres Göttergatten und kündigt kurzerhand die gemeinsame Mietwohnung. Das ist ein schwerwiegender Fehler: Als die 33-Jährige die sanierungsbedürftige Tischlerei zum ersten Mal betritt, packt sie das blanke Entsetzen: Böden, Decken und Wände sind in einem miserablen Zustand. Zusätzlich müssen die gesamte Elektrik und die Wasserleitungen neu gemacht werden. Willi und Tanja sind Besitzer einer totalen Bruchbude! Dennoch, es führt kein Weg zurück. Willi ist sich sicher: In drei Monaten saniert er die Tischlerei! Doch dann der Schock: Das Geld ist alle. Tanja platzt der Kragen - Ehekrach und Baustellenchaos. Kann Trompeten-Willi seinen Einzugstermin trotzdem noch einhalten?