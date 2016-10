RTL II 08:05 bis 09:00 Mysteryserie Warehouse 13 Ist das Agentenleben nicht schön? USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Der letzte Einsatz vor den Feiertagen ist erledigt und alle machen sich auf, Weihnachten mit Freunden und Familie zu verbringen. Pete hat diesmal das kurze Stöckchen gezogen und muss auf das Warehouse aufpassen. Als er beim Aufräumen im Weihnachtsregal von einer herunterfallenden Polsterbürste getroffen wird, schleudert ihn das in eine alternative Realität, in der er nie existiert hat. MacPherson ist Chef im Warehouse, Artie sitzt im Gefängnis, Claudia im Irrenhaus, Myka arbeitet beim Secret Service, und keiner hat eine Ahnung, wer dieser Pete Lattimer ist. Pete lässt sich nicht beirren. Mit der ihm eigenen Beharrlichkeit überzeugt er Myka, ihm zu helfen. Gemeinsam befreien sie Artie und Claudia, erledigen die beiden Ersatzagenten Sandra und Raymond und brechen durch eine Hintertür ins Warehouse ein - wobei so einige Artefakte zum Einsatz kommen, die, wie in dem dieser Geschichte zugrundeliegenden Film "Ist das Leben nicht schön?", an Episoden aus der Vergangenheit erinnern. Um wirklich MacPherson das Handwerk zu legen, bedarf es am Ende eines Aktes von Artie, der einzig und allein auf seinem Vertrauen in Pete beruht. Die alte Ordnung ist wieder hergestellt und ein monumentaler Schneesturm zwingt alle, einschließlich Mrs. Frederic, sich bei Leena im Wohnzimmer zu versammeln und den Weihnachtsfilm anzusehen - Frank Capras Klassiker "Ist das Leben nicht schön?"... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Genelle Williams (Leena) Saul Rubinek (Artie Nielsen) Joanne Kelly (Myka Bering) Eddie McClintock (Pete Lattimer) Allison Scagliotti (Claudia Donovan) Roger Rees (James MacPherson) Charles Malik Whitfield (Raymond) Originaltitel: Warehouse 13 Regie: Jack Kenny Drehbuch: John-Paul Nickel Kamera: Michael McMurray Altersempfehlung: ab 16