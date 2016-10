RTL 15:40 bis 17:45 Dokusoap Bauer sucht Frau - Die große Bauernolympiade D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken 'Diskuswerfen war gestern, heute fliegen bei uns die Gummistiefel über den Hof', so Inka Bause zur Eröffnung von 'Bauer sucht Frau - Die große Bauernolympiade'. Einen Tag nach dem Ende der olympischen Spiele geht es bei RTL auf dem Lande sportlich hoch her. Mit Heinrich (49), Josef (55), Bruno (54), Leonhard (27) und Gunther (31) treten fünf gestandene Landwirte gegen ein Promiteam aus durchtrainierten Männern an. Wer wird gewinnen? Die Jungs vom Lande oder 'Alles was zählt'- Schauspieler und Stuntman Sam Eisenstein (43), Entertainer Jürgen Milski (52), Doku Soap Star Detlef Steves (47), sowie die Ex-Fußballprofis Ailton (43) und Thorsten Legat? In insgesamt sechs Disziplinen müssen die beiden Männerteams gegeneinander antreten. Dabei erspielen sie jeweils Geld für einen guten Zweck. Das Team, das am Ende den höheren Betrag erspielt hat, wird mit der 'Bauer sucht Frau'-Goldmedaille zum Sieger gekürt. Die Aufgaben erfordern Geschick, Köpfchen und jede Menge Teamgeist: Mit viel Trecker-PS geht es über den 'Wiesen Slalom', bei "Alarm im Hühnerstall" sind fiese Füchse unterwegs, während bei "Achtung, Rutschgefahr" vor allem Strohballen-Geschick gefragt ist. Passendes Einschätzungsvermögen muss bei "Tierisch schlau" an den Tag gelegt werden, Teamwork und Muskelkraft brauchen die Kandidaten bei 'Augen zu und durch'. Und am Ende wird es feucht-fröhlich bei "Gib" Gummi'. Aber welches Team wird am Ende die Goldmedaillen erhalten? Einen echten Verlierer wird es bei "Bauer sucht Frau - Die große Bauernolympiade" am Ende auch nicht geben: Alle erspielten Gewinne kommen einem guten Zweck zu Gute. Die Bauern und Promis spielen für die RTL Kinderhäuser bzw Projekte der RTL Stiftung. Als Show-Act heizt DJ Ötzi den Kandidaten und dem Publikum in der Scheune mit seiner neuen Single "A Mann für Amore" ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inka Bause , Jochen Bendel Gäste: Gäste: Sam Eisenstein (Schauspieler und Stuntman), Jürgen Milski (Entertainer), Detlef Steves (Doku Soap Star), Ailton (Ex-Fußballprofi), Thorsten Legat (Ex-Fußballprofi). Im Showteil: DJ Ötzi Originaltitel: Bauer sucht Frau