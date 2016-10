sixx 09:10 bis 10:10 Dokusoap Der Hundeflüsterer Hunde als Beziehungsprobe USA 2006 16:9 HDTV Merken In dieser Episode hat es Cesar Millan mit zwei besonders kniffligen Fällen zu tun: Ein Jack-Russel-Terrier und ein Chihuahua-Mischling erlaubt seinen beiden Herrchen partout nicht, sich ihnen anzunähern. Wo liegen die Ursachen für das distanzierte Verhalten der Tiere? Und gibt es womöglich etwas, was die Besitzer dem Hundeflüsterer verschweigen? Auch das Paar, das Cesar anschließend trifft, wird von seinen beiden Vierbeinern, einem Deutschen Schäferhund und einem Flandrischen Treibhund, ohne ersichtlichen Grund auf Abstand gehalten. Findet der Hundeflüsterer einen Weg, Hund und Herrchen auf einen Nenner zu bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer