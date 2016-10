RTL NITRO 23:40 bis 00:25 Krimiserie CSI: Miami Haus des Todes USA 2002 HDTV Live TV Merken Horatio Caine und sein Team werden zum Schauplatz einer grausamen Bluttat gerufen: Eine Familie wurde in ihrem eigenen Haus förmlich hingerichtet. Die einzigen Überlebenden sind ein blutüberströmtes Kleinkind und der ebenfalls schwer verletzte Familienvater Jason Caplin. Alles deutet zunächst darauf hin, dass die Mutter in einem Anfall von Wochenbett-Depression ihre Kinder mit der Schrotflinte erschossen hat. Nach genauer Analyse der Blutspritzer auf der Kleidung des Kleinkindes kommen die Ermittler dann aber zu dem erschreckenden Schluss, dass Jason geschossen haben muss. Auch wie Jason zu der Schusswunde im Rücken gekommen ist, haben Horatio und sein Team schnell geklärt: Der 16-jährige Luke Caplin erwischt Jason bei dem Massaker, entwendet ihm die Flinte und schießt ihm in den Rücken. Doch als Luke das Baby in Sicherheit bringen will, gerät er in die Schusslinie des Vaters... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Rory Cochrane (Tim Speedle) Khandi Alexander (Alexx Woods) Kim Delaney (Megan Donner) Albie Selznick (Jason Caplin) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Dick Pearce Drehbuch: Laurie McCarthy, Ann Donahue Kamera: Walt Lloyd Altersempfehlung: ab 12